ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أنهى مهام قائدي الناحية العسكرية الأولى اللواء لحبيب شنتوف، والثانية "وهران" اللواء السعيد باي.

وأمر بوتفليقة بتعيين مدير الأكاديمية العسكرية بشرشال اللواء علي سيدان على رأس الناحية العسكرية الأولى، خلفا لشنتوف، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعين الرئيس الجزائري، قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء مفتاح صواب، قائدا للناحية العسكرية الثانية، وأجرى بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر والذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، عدة تغييرات، طالت الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية.