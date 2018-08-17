لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين في تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على طريق "الشيخ جامع - نجع عمار" بمركز دار السلام بسوهاج، وجرى نقل الجثتين والمصابين لمستشفى دار السلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام، وانتقل ضباط المباحث الجنائية، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص.

نتج عن الحادث مصرع حمد سعيد عبدالحميد، 37 عامًا، مقيم بدشنا محافظة قنا، وأحمد ممدوح عبداللاه، 28 عامًا، ويقيم نجع حمادي محافظة قنا، وإصابة كل من عاطف علي، 18 عامًا، مقيم في الأقصر، وخلف الله سليمان خلف الله، 30 عامًا، مقيم في مركز دشنا قنا، وعزة محمد عبدالعال، 26 عامًا، ومصطفى منصور، 8 سنوات، وممدوح عبد الحفيظ عبد الشكور، 44 عامًا، ويقيمون ذات الناحية، وكرم صابر عبدالشافي، 19 عامًا، ويونس عبدالمالك محمد، 55 عامًا، ويقيمان مركز دار السلام.

جرى تحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.