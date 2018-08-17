خدمة جديدة يدخل بها البريد المصرى على خط زيادة النقد الأجنبى الوارد إلى مصر، حيث أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم، طرح خدمة التحويل النقدى لأموال المصريين بالخارج، من خلال شبكة مراكز خدمات البريد المنتشرة بالمحافظات، فى أكثر من 4 آلاف فرع، بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

واتفق عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على بدء حملة ترويجية للخدمة الجديدة، محلياً ودولياً فى أماكن الوجود الكثيفة للمصريين بالخارج، وعلى جميع المنصات الإعلامية، وإعداد فيلم تعريفى بما يقدمه البريد المصرى من خدمات وتسهيلات.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، فى بيان، إن الخدمة الجديدة تمكّن عملاء البريد المصرى من استقبال التحويلات الفورية من خلال شبكة الهيئات البريدية على مستوى العالم، بما يضمن سرعة تأدية الخدمة وضمان جودتها، وتتمتع هذه الخدمة بمميزات، منها إرسال رسالة نصية للمستفيد لكى يتوجه للصرف من أقرب مركز خدمات بريدية، بالإضافة إلى أن أسعارها تنافسية، ويقدم البريد المصرى بطاقة إلكترونية مرتبطة بهذه الخدمة تمكّن العملاء من استقبال التحويلات لتسهيل صرفها من ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة دون التقيد بالذهاب لمكتب بريد، ويستطيع العملاء الاستعلام عن هذه الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للبريد على الرقم 16789، حسب قوله.

«الصغير»: أسعارنا تنافسية والصرف متاح بـ«الماكينات».. و«سليم»: تزيد النقد الأجنبى لمصر بعيداً عن السوق السوداء

وأضاف «الصغير» أنه سيتم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، ما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطنين، لافتاً إلى أن البريد المصرى عضو فى شبكة اتحاد البريد الدولى POST NET لتحويل الأموال، وتشارك فيها 165 دولة.

وقالت وزيرة الهجرة، إن هذه الخدمة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، وستساعد على أن تصل التحويلات النقدية للقرى والنجوع ولأقصى مكان بالجمهورية.

فيما أكد وزير الاتصالات أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على رعاية مصالح المصريين بالخارج وذويهم فى مصر باستخدام جميع الأساليب التكنولوجية الحديثة، وأن خدمة التحويلات الجديدة انطلاقة قوية نحو تطوير منظومة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، كما تندرج هذه الخدمة فى إطار استراتيجية البريد المصرى الجديدة لصياغة دوره لخدمة المواطن بفاعلية.

وقال الدكتور علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين بالخارج، إن الاتفاق الذى أُبرم بين وزارتى «الاتصالات» و«الهجرة» حول التسهيل على المقيمين بالخارج فى إجراء تحويلاتهم النقدية من خلال البريد المصرى «قرار إيجابى جداً»، لأن الجاليات المصرية بالخارج بحاجة إلى ذلك، خاصة بدول الخليج، لافتاً إلى أن هذا سيساعد على زيادة ضخ التحويلات النقدية بعملات أجنبية لمصر، بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية، للبعد عن تجار العملة والسوق السوداء.