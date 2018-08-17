مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار شرقي تركيا

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام رسمية في تركيا إعلانها مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بعد فتح موظف في مكتب رجل دين مسلم، النار على رفاقه شرقي البلاد.

وأضافت الشبكة أن المسلح حاول الانتحار بعد الحادثة بالبندقية التي استعملها في الهجوم إلا أنه فشل وكان من بين المصابين.

وقالت وسائل إعلام رسمية في تركيا إن إطلاق النار وقع في بلدة بمحافظة أرزينجان شرقي البلاد اليوم الجمعة أثناء عقد عدد من الموظفين اجتماعاً في مكتب رجل الدين.

وقال مسؤولون أتراك إن المهاجم يعاني من مشاكل نفسية وإنه كان في نقاش مع زملائه قبل إطلاق النار، حسبما ذكرت الشبكة، مشيرة إلى أن بعض المصابين في الحادث في حالة صحية خطيرة.