أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، تجهيز 11 منفذا متنقلا عبارة عن سيارة مجهزة، لبيع السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة عن التي تطرح بالأسواق، للتخفيف على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى.