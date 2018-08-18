"استرداد أراضي الدولة": إحالة أي موظف يعطل أعمال اللجنة للتحقيق

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أكد أهمية استمرار أعمال اللجنة والتغلب على كل العراقيل التي تواجه جهودها في تقنين أراضي الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه تم استرداد حوالي 5 آلاف فدان من أصل 21 ألف فدان تم التعدي عليها، لافتا إلى العمل على استرداد باقي الأراضي قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن المهندس شريف إسماعيل وجه بضرورة مواجهة أي محاولة تعطيل لأعمال اللجنة وإحالة المسئولين إلى التحقيق، معقبا: "لن نسمح بأي إجراء سلبي أو تباطؤ في تنفيذ أعمال اللجنة من قِبل أي موظف، فتوجه الدولة لن يعطله أي مواطن".

وأشار، إلى وجود تنسيق بين كل أجهزة الدولة للعمل على استرداد جميع الأراضي المتعدى عليها، لافتا إلى أن كل من القوات المسحلة والقوات الأمنية ووزارة التنمية المحلية ومختلف الجهات القانونية، تعمل تحت إشراف اللجنة من أجل استرداد الأراضي، ما سيضيف قيمة كبيرة للاقتصاد القومي.