شهدت منطقة زواية الشركة التابعة لمدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، أمس، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أحد أهالي المنطقة على يد شقيقه، لخلاف بينهما على الميراث، بعد أن اعتدى عليه بسلاح أبيض.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، بتلقي إشارة من المستشفى بوصول "أحمد. س"، 32 سنة، جثة هامدة.

وتبين للرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث أبوالمطامير، أن "م. س"، 22 سنة، المقيم بمنطقة زواية الشركة التابعة لمدينة أبوالمطامير، طعن شقيقه الأكبر، بسلاح حاد لخلاف بينهما بسبب الميراث، فأرداه قتيلا وفر هاربا.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوالمطامير العام، وجار تمشيط المنطقة للبحث عن القاتل، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.