واشنطن تستعد لآخر مرحلة من القضاء على "داعش" في سوريا

قال ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي، بريت ماكجورك، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تستعد للمرحلة الأخيرة من العملية العسكرية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وبحسب موقع "سبوتنيك" قال ماكجورك في مؤتمر صحفي "سنبقى في سوريا. لدينا اهتمام للقضاء الكامل على داعش، نحن لم نطلق بعد المرحلة الأخيرة من القضاء "المادي" على داعش، وهذا ما يجري التحضير له الآن، و ستكون عملية عسكرية مهمة جداً، وذلك لأنه لا يزال هناك عدد كبير من مسلحي داعش.

واستولى تنظيم "داعش" عامي 2014 - 2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم في سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.