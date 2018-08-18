روسيا تؤكد استمرار تعاونها مع إيران في إطار الاتفاق النووي

أكدت الحكومة الروسية تصميمها على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بينها وبين إيران "الاتفاق النووي الإيراني" والتطبيق الكامل لبنوده.

وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن روسيا تواصل وبصورة منتظمة تنفيذ كل الالتزامات المشار إليها في الاتفاق النووي، حيث تشرف شركة "روسآتوم" التابعة للحكومة الروسية للطاقة الكهرذرية على تنفيذ سلسلة من المشاريع من شأنها ضمان تنفيذ شروط الاتفاق النووي.

ومن بين مشاريع العمل المشتركة بين ايران وروسيا، إعادة هيكل مجمعين لأجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" التي سبق أن جرى فيها تخصيب اليورانيوم، وذلك لتحويلها إلى إنتاج النظائر المستقرة التي ستستخدم للأغراض المدنية "الصناعية والطبية".

وبحسب موقع "روسيا اليوم" أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون بين روسيا وإيران يأتي في سياق الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومع الاحترام التام لبنود الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتحت رقابة منظمة حظر الأسلحة النووية.

وأكدت موسكو استعدادها لمساعدة الحكومة الإيرانية في التعامل مع فوائض اليورانيوم المنخفض التخصيب والذي لا يسمح لطهران بأن تزيد احتياطياته على 300 كيلو.