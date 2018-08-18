أفادت وثائق قضائية نشرت الجمعة بأن السلطات الأمريكية ما زالت تحتجز أكثر من 550 طفلا مهاجراً قد دخلوا الولايات المتحدة خِلسةً، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على صدور قرار قضائي يُجبر الحكومة الفدرالية على جمع الأطفال المهاجرين مع ذويهم أو الأوصياء عليهم.

وأوضحت الأرقام بحسب "سكاي نيوز" أنه من بين هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 565 طفلاً هناك 24 طفلاً تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، ويقوم بتولي رعايتهم مكتب إعادة إسكان اللاجئين التابع لوزارة الخدمات الاجتماعية.

وقال المكتب إن هناك من ذوي 154 طفلاً رفض استلامه، وقالت السلطات أيضاً إنها لا تستطيع تسليم أكثر من 180 طفلاً إلى ذويهم كون هؤلاء يعتبرون مصدر خطر على أطفالهم.

وكانت بدأت عمليات الفصل المثيرة للجدل في مايو الماضي عندما بدأت السلطات عملية اعتقال جماعي للمهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني للولايات المتحدة وأخذ أطفالهم منهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال أو مآوي خاصة.

وبين أول مايو ونهاية يونيو فصلت السلطات الأمريكية أكثر من 2500 طفل عن أهاليهم الذين عبروا وإياهم الحدود بشكل غير شرعي، وذلك تطبيقاً لسياسة عدم التسامح مع الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ترامب أجبر على التراجع عن قراره في نهاية شهر يونيو بسبب الضجة التي أثيرت حول هذه المسألة.