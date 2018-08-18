بالفيديو| في عيد ميلاده.. لطفي لبيب مبدع في الكرتون والإذاعة والإعلان

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان لطفي لبيب الذي ولد عام 1947 وبالرغم من تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته بمسرحية "المغنية الصلعاء" وبداية حياته الفنية بأدوار صغيرة ودور ثانٍ، إلا أنه استطاع العبور لقلوب الجماهير المصرية والعربية، وفي الفترة من عام 2000 وحتى الآن أصبح من الفنانين الأساسيين بأغلب الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية.

وتستعرض "الوطن" جانبا مختلفا من المسيرة الفنية للطفي لبيب وهو نجاحه في أفلام الكارتون والإعلانات التجارية والأدوار الإذاعية، وأشهر مشاركاته بها.

- مسلسل العرائس زوو

قام الفنان لطفي لبيب بأداء شخصية "المعلم سلطان" في مسلسل زوو الذي تم عرضه في رمضان عام 2017، وهو مسلسل موجه للأطفال ويهدف المسلسل لتعليم الأطفال أهم القيم والأخلاق.

- مسلسل إذاعي "شغل عفاريت"

شارك الفنان لطفي لبيب في المسلسل الإذاعي "شغل عفاريت" عام 2010 من بطولة حمادة هلال ومنة شلبي وإخراج عبد الله حسن.

- فيلم الكارتون "طرزان"

وشارك أيضاً في فيلم طرزان بشخصية "البروفيسير أرشميدس بورتر" وشاركه في العمل لقاء سويدان وعائشة الكيلاني.

- فيلم الكارتون "مزرعة في خطر"

وشارك الفنان في فيلم الكارتون "مزرعة في خطر" النسخة العربية.

- إعلان تجاري في رمضان 2018

شارك الفنان لطفي لبيب في إعلان لإحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي والذي كان يدعم المنتخب المصري في مشاركته لكأس العالم.