ردت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر على تصريح قطر لدعمها الليرة التركية بزعم أنها دعم للإسلام والمسلمين.

وجاء رد الإعلامية في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" فقالت: "لما يقولون إن احنا بندعم الليرة التركية لأننا بندعم المسلمين وندعم الإسلام، من يصدق هذا الكلام واحد من اثنان إذا كان عندك شوية ذكاء إسأل، القصة فيها مسلمين بنجلاديش 160 مليون ليش ما دعمتهم؟ عندك باكستان 190 مليون، ليش ما دعمتهم؟ الصومال 14 مليون ليش ما دعمتهم؟.. ولا حالات الاسلام والمسلمين بس في تركيا ؟"

وجاءت تصريحات الشاعر بعد أيام من إعلان أمير قطر خلال زيارته إلى تركيا عن دعم بقيمة 15 مليار دولار للاقتصاد التركي الذي يمر بصعوبات بسبب أزمة الليرة التركية إلى جانب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات علي النظام التركي.