تحديثات الإصدار الجديد من سيارة "هوندا سيفيك" لعام 2019

كانت سيارة "هوندا سيفيك" بجيلها العاشر الموجود حاليا بالأسواق تم إطلاقه في عام 2016، وفي 14 أغسطس 2018 تم الكشف عن تحديثات حصلت عليها سيارة السيدان اليابانية هوندا سيفيك موديل 2019 بنسختيها السيدان والكوبيه.

وحصلت سيارة هوندا سيفيك 2019 على تحديث جمالي في واجهتها الأمامية، تضمنت حصولها على صادم جديد، وشباك أمامي محدث، وأضواء LED وهالوجين، ومن الخلف حصلت سيارة هوندا سيفيك سيدان 2019 على لمسات من الكروم، وزودت نسخة تورينج من طراز سيفيك المحدث بإطارات قياس 18 إنش.

أهم التحديثات التي حصل عليها طراز هوندا سيفيك – Honda Civic تضمنت توفرها بنسخة سبورت التي تقع في المنتصف بين، سيفيك LX 2019، وسيفيك EX 2019، وتتميز سيارة هوندا سيفيك سبورت 2019 بحصلولها على لمسات سوداء اللون، وحصلت نسختها السيدان من هذه الفئة الجديدة على جناح خلفي مدمج بغطاء الصندوق، وحصلت على مخرج عادم كبيرة في المنتصف أسفل الصادم، وتعتمد نسخة سبورت على إطارات قياس 18 إنش، وحصت مقصورة هذه الفئة على شاشة قياس 7 إنش لنظام الترفيه والمعلومات تدعم تطبيقي آبل كار بلاي وأندرويد اوتو.

ميكانيكياً تعتمد سيارة هوندا سيفيك سبورت 2019 على محرك فيتك – VTEC سعة لترين بتنفس طبيعي يرجح أنه يولد قوة 158 حصانا ولكن لا توجد معلومات رسمية تؤكد مقدار القوة الحصانية، يتصل بقير عادي من 6 سرعات بشكل قياسي أو قير CVT اختياري.