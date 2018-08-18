التقى الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد شوقي رئيس البعثة، الدكتور وائل مطير مدير عام الشئون الصحية بمديرية الشئون الصحية بمكة المكرمة، وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين، فيما يخص متابعة الحجاج المصريين بمستشفيات المشاعر المقدسة، وذلك بمستشفى منى الطوارئ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شمل التنسيق مع الجانب السعودي على كيفية استقبال وعلاج المرضى بالمستشفيات سواء من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الكلى والأورام والذين يحتاجون إلى غسيل كلوي وعلاج كيماوي، بالإضافة إلى تنسيق تواجد فرق طبية من البعثة الطبية المصرية داخل مستشفيات المشاعر.

وقال الدكتور وائل مطير مدير عام الشئون الصحية بمديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، إن الحكومة جميعها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضع خدمة الحجيج أمام أعينها، لافتا إلى أن المملكة توفر جميع إمكاناتها المادية والمعنوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مضيفاً "جميعنا شركاء".

وأشار "مطير" خلال تفقده غرفة العمليات المركزية للحج بمرافقة بعثة الحج الطبية، والموجودة بمستشفى منى الطوارئ، إلى مشاركة 6 مراكز رعاية صحية أولية، و31 ألف ممارس صحي، و111 سيارة إسعاف ميداني في عملية خدمة الحجاج في المشاعر، مشيرًا إلى أن عدد الأسرة تصل إلى 3500 سرير، و570 سرير رعاية مركزة، مبينًا أن الاسعاف الطائر يعمل بكامل طاقته للحفاظ على سلامة الحجاج ونقلهم.

وأوضح "مطير"، أن المستشفى جاهزة بكامل طاقتها لإستقبال الحجاج، وذلك باجمالي 238 سرير، 34 منهم رعاية مركزة و4 أسرة غسيل كلوي ووحدة مناظير، و3 غرف عمليات، بالإضافة إلى قسم لضربات الشمس يحتوي 28 سرير مجهز لتخفيف درجة حرارة المرضى، مجهز بأعلى التجهيزات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة السعودية أكدت تفويج الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات إلى المشاعر من خلال قافلة مكونة من أتوبيسات علاوة إلى سيارات إسعاف لضمان ذهابهم وعودتهم بسلام.