نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قبل قليل، قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن اختصاصات ومهام نائبي وزير الإسكان.

وتضمنت الاختصاصات، لنائب الوزير للتنمية العمرانية الاشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، واقتراح الخطط القومية اللازمة لمواجهة ظاهرة العشوائيات بما يضمن إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتطويرها، والعمل على توفير البنية الأساسية والمرافق بها، والعمل على جذب المجتمع المدني للاشتراك والمساهمة في أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

واشتملت الاختصاصات، على الإشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة في مجال التنمية العمرانية، وهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، والجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وصندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير، وصندوق المال العامل، وصندوق تمويل المساكن، وقطاع الإسكان والمرافق، وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، وديوان عام التعمير.

وتضمن القرار، المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية للجهات التي يتولى الإشراف العام عليها للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لها.

وتضمنت الاختصاصات، الإشراف على مشروعات التنمية العمرانية التي تتولاها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان، بالإضافة لاقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والإشراف على تخطيط وتصميم المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع نائبي وزير الإسكان، ولمتابعة المشروعات القومية.

وتضمنت مهام نائب الوزير للمتابعة والمرافق الإشراف العام على شئون مكتب الوزير، وجهات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تضمن القرار، عددا من الاختصاصات الأخرى له، فضلا عن اختصاصات نائب الوزير لشئون المشروعات القومية.