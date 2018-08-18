أعتمدت الإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، خطط شبكاتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تركز الخطط على المعاني النبيلة للعيد ومنها التراحم والتكافل وصلة الرحم وصولاً إلى معاني التضحية والفداء والإخلاص والصدق.

وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة الجديدة وإذاعة مجموعة من الأحاديث الدينية لمجموعة من كبار العلماء والمشايخ إضافة لمجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام والمسامع الفكاهية.

وتقدم إذاعة البرنامج العام بثاً مباشراً من الأراضي المقدسة تشاركها فيه شبكة القرآن الكريم والشبكات العاملة فضلاَ عن مجموعة من الفترات والسهرات والبرامج علي مدار أيام العيد ومنها حديث لوزير شؤون الأزهر المرحوم الشيخ عبد العزيز عيسي والدكتور محمد عبد القادر والفترة المفتوحة شبابيك ودراما مناسك الحج من إخراج حسني الحديدي والصورة الغنائية ساحة الغفران من تأليف عبد الفتاح مصطفي وغناء سيد مكاوي وحلقات عن الحج من إخراج محمد علوان .

وتقدم شبكة الشرق الأوسط العيد برامج "النهاردة لمه العيد" و"الشيف أميرة في العيد " بالغضافة لحفلات غنائية لوردة وفايزة أحمد وفريد الأطرش وحليم.

كما تقدم الشبكة الثقافية من خلال إذاعة البرنامج الموسيقي مجموعة كبيرة من المؤلفات والأغاني الموسيقية المرتبطة بالعيد منها أعمال لأم كلثوم وزكريا أحمد وعطية شرارة وعلي فراج.

كما تقدم شبكة صوت العرب برامج "أسالوا أهل الذكر" و"بالعربي" وأغاني الحج ومسلسل "هكذا حج الرسول" وتقدم شبكة الشباب والرياضة برامج "نسمات من عرفات وموكب النور والوقفة تستأهل وقفة وأيامنا الحلوة".

كما تنقل على الهواء مجموعة من المباريات الرياضية منها مباراة الأهلي ووادي دجلة وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية خطة خاصة بكل إذاعة للاحتفال بوقفة عرفات والعيد فضلاً عن قيام مراسليها بموافاة مختلف الشبكات الإذاعية بتقارير ورسائل صوتية حول مظاهر الاحتفالات في المحافظات.