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عاجل| إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لـ"العدالة والتنمية" الحاكم

عاجل| إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لـ"العدالة والتنمية" الحاكم

مجدى فكري يعتذر عن مسرحية "أحلام فترة النقاهة"

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"تموين الوادي الجديد": الدفع بكميات كبيرة من السلع استعدادا للعيد

"تموين الوادي الجديد": الدفع بكميات كبيرة من السلع استعدادا للعيد

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محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة الأندية ومراكز الشباب خلال 6 أشهر

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