التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الشباب واستمع لمقترحاتهم، والإجابة على تساؤلاتهم.

كما استمع الوزير، لمقترحات الشباب والإجابة على أسئلتهم، وكانت حول تطوير ودعم مراكز الشباب، ورعاية الموهوبين، والناشئين وتدريب برلمانات طلائع الشباب، والأنشطة الرياضية، والتفاعل معها، والتوعية والندوات السياسية بمراكز الشباب.

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، "تشرفت بزيارة كفرالشيخ، ووجدت حب من الناس لقيادة المحافظة اللواء السيد نصر، والذي له نجاحات مشرفة في كافة القطاعات وخاصة الشباب والرياضة".

ووجه الوزير، التحية للشباب المحب لبلدهم، قائلاً: "نحتاج جهودهم، لنعيش حالة الوطن، وخاصة مع التحديات والحروب الفكرية وحروب الاقتصاد والمعلومات، ونبحث عن أصحاب الفكر والإبداع".

وتابع، ندعم إقامة المشروعات الصغيرة للشباب بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق عائد اقتصادي للشباب، ونعمل على توسيع قاعدة الرياضة والاهتمام بالأندية ومراكز الشباب، لتحقيق التنمية الرياضية، لافتًا، أن هناك حجم كبير من الإنشاءات الرياضية بكفرالشيخ، وهذا عمل مميز، ونحتاج لترسيخ استراتيجية بناء الإنسان من خلال مراكز الشباب بالتعاون مع التربية والتعليم والجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والدكتور خالد الهلالي، والمحاسب محمد عبيدي، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية الرياضية، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.