أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة طور سيناء، تنفيذ برنامج الصيانة الدورية على موزع كهرباء منطقة "ابني بيتك"، غدا، من الـ8 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، ما سيترتب عليه فصل التيار الكهربي عن الأحياء التي تغذى من هذا الموزع، وعددها 5 أحياء وهي "ابني بيتك، والنصر، والشروق، وإسكان البنوك، والـ720 وحدة، الـ840 وحدة".

وأكد المحاسب فوزي همام رئيس مدينة الطور، قطع التيار الكهربائي عن منطقة قرية الوادي وآبار الوادي، ما سيترتب عليه عدم ضخ مياه الشرب لأحياء سابقة الذكر، خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

وقال رئيس المدينة، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن الأحياء بالتناوب، مناشدا المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.