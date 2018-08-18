نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أقام الفرع على هامش "معرض الكتاب الأول"، أمس، مناقشة للمجموعة القصصية "الحـصان" للكاتبة سميحة المناسترلي ناقشها الناقدين عاطف عز الدين عبدالفتاح، والسيد إبراهيم، وأدارها الشاعر عزت المتبولي.

وحسب بيان الهبئة، فإن المجموعة من إصدارات وكالة الأهرام للنشر والتوزيع، وتناولت الفعاليات دلالات أسماء الشخوص عند المناسترلي، أعقبها فقره غنائية للفنانات مريم أحمد محمد، وإيمان السرحة، كما ألقت الكاتبة سميحة المناسترلي مجموعة من القصص.

في إطار متصل، عقدت إدارة الدراسات والبحوث في الفرع احتفالية بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديده، تضمنت محاضرة بعنوان "قناة السويس الحاضر والمستقبل"، ألقاها سعيد محمد السيد بمركز شباب الأربعين تناول خلالها نبذة تاريخية لفكرة وصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض منذ عام ألفي قبل الميلاد على يد الملك سينوسيرت الثالث مرورا بفكرة وصل البحرين مباشرة دون المرور بالنيل منذ الاحتلال الفرنسي في عهد نابليون وصولا للقناة الجديدة وما قدمته من مشروعات استثمارية ضخمة.