أعلنت السلطات المحلية بمقاطعة "اريو"، في شمال غرب دولة جنوب السودان، عن إصابة 200 شخص بمرض "عمى الأنهار" منذ بداية العام الحالي، وحذرت من انتشار الذبابة السوداء المسببة لهذا المرض بكثرة في المنطقة.

وعمى الأنهار، من الأمراض الطفيلية التي تسببها ديدان خيطية تسمّى "أونشوسيركياسيس فولفولس" - كلابية الذنب المتلوية، تنقل العدوى إلى الاٍنسان عن طريق لدغة الذبابة السوداء، وتنتشر الديدان في الجسم، وعندما تموت، تسبب حكة مكثفة واستجابة قوية للجهاز المناعي يمكن أن تتلف النسيج الحيوي المجاور، مثل العين، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وطالبت السلطات المحلية في "اريو" حكومة جوبا بتوفير العلاج وأمصال التطعيم لتفادي وقوع إصابات جديدة في المنطقة، وقال محافظ مقاطعة أريو؛ برشم برجوك، لـ"الأناضول"، "سجلنا 200 إصابة بالمرض في المقاطعة، ونخشى من ارتفاع الإصابات نتيجة غياب العقاقير الطبية للوقاية والعلاج".

وأشار إلى أن معظم الإصابات تنتشر وسط الأطفال والمسنين الذين يعيشون في المناطق المحازية لنهر "الجور"، وناشد برجوك، المواطنين، مغادرة المناطق القريبة من المجاري المائية، والذهاب إلى مناطق أخرى خالية من الذبابة المسببة للمرض.