حصلت "الوطن" على مستند خاص يحمل توقيع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجه إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، يطالبهم بعقد اختبارات لقياس مستوى الطلاب في مهارات اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي، قبل تنفيذ برنامج تنمية مهارات الطلاب.

ويشير المستند إلى عقد اختبار في نهاية الفصل الدراسي وقبل امتحانات الترم، على ألا تضاف نتيجة تلك الاختبارات لنتيجة الطالب النهائية، وتجميع النتائج وإرسالها إلى قطاع التعليم الفني من أجل الاستفادة بها في دراسات تجديد مناهج النظام الجديد.