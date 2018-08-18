نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة فنية وثقافية مختلفة بفرع ثقافة بني سويف، مساء أمس، تضمنت احتفالية بقناة السويس الجديدة وورشة ومحاضرة، حيث نظم الفرع احتفالية بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في المسرح الروماني شرق النيل، تضمنت فقرات ابتهالات دينية، وأمسية شعرية للشعراء جمال عبدالعلي، منصور النويري، واختتمت بعرض فني فرقة بني سويف للفنون الشعبية قدمت خلاله باقة من التبلوهات من البيئة المصرية منها "التنورة، الكف، العصاية، الحجالة".

وفي أهناسيا المدينة، أقام بيت الثقافة ورشة الفنون التشكيلية لرسم البورتريه مع الفنانتين فاتن أحمد وإيمان صلاح، كما أقام قصر ثقافة ببا محاضرة بعنوان "الشباب مستقبل الغد" ألقاها محمد طارق مصطفى وتناول خلالها نسبة الشباب من تعداد السكان في مصر والدور المجتمعي المنوط بهم وكيفية الاستفاده من طاقاتهم في زيادة الإنتاج.