قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل أولى جلسات محاكمة عاطل، بتهمة ارتكاب جريمة سرقة بالإكراه بحق استاذة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، وأمرت المحكمة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى اتزانه، والكشف على قواه العقلية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين جابر المراغي وشريف الحيلة وعبد الله سلام، وسكرتارية مجدي جبريل.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، وكشفت أنه يوم 3 يونيو الماضي، سرق متعلقات خاصة بأستاذة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإكراه.

وأسندت له النيابة ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، وأحالته للمحاكمة الجنائية.