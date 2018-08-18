نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة فنية وثقافية مختلفة بفرع ثقافة الأقصر مساء أمس، تضمنت ندوات وقافلة وعرض مسرحي، حيث أقامت مكتبة بيت ثقافة الضبعة ندوة ثقافية عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الثقافية تحدث خلالها الطيب علي خضري عن تعريف مؤسسات المجتمع المدني، والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمجتمع.

وفي قصر ثقافة أرمنت يستعد الفرع لتأسيس فرقة الإنشاد الديني بقصر الثقافة، بعمل مقابلات وجلسات استماع لاختيار أعضاء الفرقة، بجانب أمسية شعرية لنادي الأدب أدارها الأديب الشايب تكلا، وتضمنت محاضرة بعنوان "أشكال الكتابة المسرحية وفنون المسرح"، أعقبها أمسية شعرية لشعراء النادي.

كما أقام قصر ثقافة حسن فتحي بالتعاون مع مركز شباب الأقالتة قافلة ثقافية تضمنت ندوة بعنوان "المواطنة" ألقاها سيد صدقي، بجانب وورشة فنية للرسم الحر بعنوان "ابدع" لتنمية مهارات الأطفال الموهوبين، واختتم الحفل بعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.