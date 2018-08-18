رشح حزب حركة الإنصاف الباكستاني الحاكم البرلماني البارز عارف علوي، لمنصب رئيس البلاد، وقال فواد تشودري، المتحدث بإسم حزب حركة الإنصاف، في تغريدة عبر "تويتر": "لقد رشح الحزب الدكتور عارف علوي لرئاسة جمهورية باكستان الإسلامية".

وكان "علوي" قد انتخب عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) للمرة الثانية، في 25 يوليو الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

يذكر أن علوي، الذي بدأ مسيرته السياسية من حزب الجماعة الإسلامية، وهو أحد الأحزاب الدينية الرئيسية في البلاد، هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، كما شغل منصب الأمين العام للحزب من عام 2006 إلى عام 2013.

ويأتي ترشيح "علوي" للرئاسة بعد ساعات من أداء عمران خان اليمين الدستورية اليوم ليصبح رئيس الوزراء الثاني والعشرين للبلاد، ومن المقرر أن تجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد في الرابع من سبتمبر، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية هذا الأسبوع.

وأعلنت اللجنة أن باب الترشيح سيظل مفتوحا حتى يوم 27 أغسطس الجاري، وستعلن القائمة النهائية في 30 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي ممنون حسين (78 عاما) في التاسع من سبتمبر.