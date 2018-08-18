نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة فنية وثقافية مختلفة بفرع ثقافة البحر الأحمر مساء أمس، تضمنت محاضرات وورش وأمسية حيث أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "التعصب والتشدد مرض قديم وحديث" ألقاها أحمد عبدالنبي.

وقال إن التعصب هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب، وتناول أنواع من التعصب منها العصبية القبلية أو العنصرية القبلية أو النزعة القَبلية أو النزعة العشائرية والتمييز العنصري والديني والطائفي، مؤكدا أنه مرض اجتماعي يولد الكراهية والعداوة في العلاقات الاجتماعية.

وفي إطار برتكول التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة أقام القصر محاضره دينية للشيخ رمضان ثابت زكي "عن تكبيرات صلاه العيد واستكمال مفهوم مَناسك الحج" و هي الأعمال التي يقوم بها المسلم قبل وأثناء ونهاية الحج وهي التي أراها الله عز وجل لنبيه وخليله إبراهيم. والتي تنقسم إلى( أركان، وواجبات، وَسُنن)، وأعقب المحاضرة فقرة اكتشاف المواهب الفنيه في الفنون التشكيليه والرسم وتنسيق الألوان.

كما أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "قري لها تاريخ" ألقاها إبراهيم أبو عريف، وتحدث فيها عن قرية أم الحويطات والتي تعتبر من أقدم قري البحر الأحمر وتقع علي بعد 28كم جنوب غرب مدينة سفاجا حيث تم اكتشاف الفوسفات بها عام 1902 تقريبا عن طريق المهندس الإنجليزي "آندي"، تلاها ورشة حكي مع أميرة عبد العزيز، ومسابقة لرسم شخصية شريرة وأخري طيبة بين الأطفال لتنمية خيالهم، وفقرة للألعاب الذهنية.

وفي إطار أنشطة نادى الأدب أقام بيت ثقافة سفاجا أمسيه شعرية بحضور عدد من شعراء سفاجا تم خلالها مناقشة الأعمال الجديدة لرواد النادي.