أخذ فريق من الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية، وفريق من قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، عينات لمياه الشرب لدى المواطنين بمدينة طلخا، وذلك بعد شكوى عدد محدود من المواطنين من جودة المياه خلال إجراء الشركة لاستطلاع رأي المواطنين الشهري بمدينة طلخا.

وبحسب بيان "مياه الدقهلية" وجه المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بضرورة الاهتمام بجودة المياه المقدمة للمواطنين في كافة أرجاء المحافظة، وبضرورة التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم في الخدمة المقدمة لهم، وتلقي الشكاوى في حالة وجودها

وأعلنت الشركة، أن جميع نتائج العينات جاءت مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب، ولم ترصد أي مشكلات في جودة المياه لدى المواطنين أصحاب الشكاوى، وأن المواطنين رحبوا باهتمام واستجابة الشركة السريعة لمتابعة وفحص شكواهم.