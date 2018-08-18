أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تشكيل لجنة عاجلة من وزارات الري والصحة والبيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الجيزة، للوقوف على أسباب نفوق الأسماك بمصرف المحيط بنطاق محافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنها ممثلة في الهيئة المصرية لمشروعات الصرف أرسلت حفارين، لرفع الحشائش والمخلفات والعوائق والأسماك النافقة المتراكمة أمام صاوله ك 37.280 على مصرف المحيط.

كما تفقدت اللجنة المشكلة وعاينت موقع الحادث، وتبين أنه تم تطهير المصرف من الأسماك النافقة بمعرفة الإدارة العامة لصرف الجيزة، وتم التخلص من نواتج التطهير ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت.

وجرى أخذ عينات من مياه المصرف بمعرفة وزارة الصحة، وكذا تم أخذ عينات من الأسماك النافقة من موقع الحادث "أعلى وأسفل التيار"، وجارٍ الوقوف على أسباب نفوق الأسماك، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لعدم تكرارها.

وأضافت أنه جارٍ البحث والتحري بالتعاون بين كل الجهات المعنية، لتقصي أسباب نفوق بعض الأسماك بالمصرف ولتفادي ذلك مستقبلا.