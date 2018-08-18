تفقد الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، "مرسى الساحل، وبواخر الرحلات بالقناطر، ومراكب النزهة، والأتوبيس النهري بماسبيرو، ومراسي اللنشات بالعجوزة"، وذلك بناءًا على تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري، بإجراء جولات تفتيشية على المراكب والعائمات النيلية، للتأكد من سلامة التراخيص الملاحية وإجراءات الأمن والسلامة بها.

وخلال الجولة، اليوم، شدد رئيس الهيئة على استمرار تعاون مفتشي الرقابة النهرية بالهيئة مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص الملاحية، وتطبيق الاشتراطات الملاحية، وتوفير كآفة احتياطات الأمن والسلامة بها، والتأكد من توافر وسائل النجاة داخل الوحدات مع أدوات الإطفاء مع الالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأي زيادة في أعداد الركاب.

وأكد عبد العظيم أهمية تلك الإجراءات في أعمال تأمين الوحدات النهرية وسلامة مستخدميها، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات على مدار الساعة وحتى الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.