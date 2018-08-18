قادت إدارتي النظافة والتشجير بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، مساء اليوم، حملة شاملة لإزالة المخلفات وتهذيب وتقليم الأشجار بمنطقة الشاليهات والسوق التجاري.

وقامت الوحدة المحلية بالدفع بمعدات الحملة الميكانيكية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.