أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن روسيا تلعب دورا كبيرا في القارة الأوروبية وتعمل على مشروعات نقل الغاز.