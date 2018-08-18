التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بعددًا من الشباب أعضاء مراكز الشباب بمعسكر الشباب بمدينة مصيف بلطيم، وذلك للاستماع لمقترحاتهم والتعرف على قدراتهم الرياضية والإجابة على أسئلتهم.

قال وزير الشباب والرياضة، "نزور كل الأقاليم على مستوى الجمهورية للتعرف على احتياجات الشباب والتغلب على التحديات، وتنمية روح الانتماء وحب الوطن، ونشرف بجهود محافظ كفر الشيخ، الداعمة لكل انجاز ونجاح بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وهناك تشكيلة قوية من النواب والأجهزة التنفيذية والشباب بالمحافظة، تعمل على الارتقاء بكافة قطاعات المحافظة وبناء مستقبل مشرف لأبنائها، فضلاً عن دعم مراكز الشباب والاهتمام بتطويرها.

ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيجرى حصر جميع مشروعات قطاع الشباب والرياضة ووضع خريطة عمل لتنفيذها، ونهتم برفع اللياقة البدنية للشباب، وتنمية قدراتهم الرياضية، وتطوير مراكز الشباب بالمحافظة ومعسكر الشباب بمصيف بلطيم، مشيدًا بالماراثون الرياضي الذي نظيم، اليوم، لمسافة 5000 بمدينة كفر الشيخ.

وفى نهاية اللقاء، تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ معسكر السادات الدائم لمحافظة المنوفية بمصيف بلطيم، واستمعا لعدد من الفقرات الغنائية من اشبال مركز شباب تلا.

جاء ذلك خلال جولته الموسعة التي أجراها، اليوم، بكفر الشيخ، بحضور اللواء شكري الجندي، والدكتور خالد الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية الرياضية، ونصر الدين محمود، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.