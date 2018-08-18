أنهت مدينة طور سيناء، كافة الاستعدادات لزيارة الدكتور محمد معيط، وزير المالية المرتقبة، غدًا، ترافقه الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك لافتتاح مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة طور سيناء.

وبحسب بيان، اليوم، أنهت الوحدة المحلية للمدينة جميع أعمال نظافة وتجميل ووضع اللمسات الأخيرة للزيارة .

يشار أن مبنى الضرائب العقارية الجديد جرى إنشائه على مساحة 1200 متر، ومكون من 3 طوابق: الأول يضمن 13 حجرة بجانب حمامين رجالي والآخر سيدات وبوفيه واستقبال وخدمة مواطنين، والدور الثاني يضم 11 حجرة منها مكتب وكيل الوزارة والشؤون الإدارية وغيرها، بينما الدور الثالث يضم مركز تريب مزود بأحدث الأجهزة .