وصل رئيس جمهورية ساحل العاج، الحسن عبد الرحمن واتارا، اليوم السبت، إلى جدة، لأداء مناسك الحج.

واستقبل واتارا، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، وأمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي، ومدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن عبد الله بن ظافر.

كما وصل رئيس وزراء ساحل العاج، أمادو جون كوليبالي، ونائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا إلى جدة، لأداء فريضة الحج، وفقا لما ذكرته قناة "روسا اليوم"الإخبارية الروسية.