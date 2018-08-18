قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الأسعار من البنزين وجميع السلع، وإن جميع الإجراءات التي اتخذها لم ولن تنقذ الليرة من الانهيار.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد": "تميم ضحك على أردوغان، 15 مليار ميعملوش حاجة، أقل من تريليون ميعملوش حاجة".

وتابع: "اللي حصل مع حاكم قطر، كأنه واحد بيتعامل مع واحد بيشتغل عنده، أردوغان مشغل أمير قطر عنده، الجرنال القريب من أردوغان كتبوا مقال شتموا فيه قطر، وقال وقفنا معاهم وبعتنا طياراتنا في أزمتهم، فحصل إيه، هرول راكعا من الدوحة لإسطنبول لمولاه، تميم ملوش حد غير أردوغان، مهو مشغله عنده صبي".