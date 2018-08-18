يزور المهندس السيد محروس، رئيس الهيئة المصرية للأوقاف المصرية، صباح غدًا، محافظة كفر الشيخ، لإنهاء إجراءات تطبيق بروتوكول الهيئة مع المحافظة، والذي جرى توقيعه في نهاية يونيو الماضي، لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية على أرض المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء استغلال أصول الدولة واستثمار أراضي هيئة الأوقاف على الوجه الأمثل بما يعظم العائد الاقتصادي للطرفين وبما يدعم الاقتصاد القومي، ودفعًا لعجلة التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد وتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 300 لسنه 2016 على كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية سواء كانت (أراضي، مباني، مشروعات، مساهمات في شركات)، وتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة في دعم الاقتصاد القومي.