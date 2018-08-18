أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجاح تنفيذ المبادرة الرئاسية لتخفيف قوائم انتظار العمليات الجراحية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإجراء 7 آلاف و606 جراحات، من أصل 12 ألفاً و127 مواطناً مُسجلين فى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وبدأ تنفيذها فى 18 يوليو الماضى.

وقالت الوزيرة لـ«الوطن»: حققنا نسبة 62.7% بمشاركة 153 مستشفى، بتكلفة تناهز 250 مليون جنيه.

«هالة»: 153 مستشفى تشارك فى «المبادرة الرئاسية» و«عبدالغفار»: اشترينا دعامات قلب بـ ٩ ملايين جنيه

وأفاد تقرير مُقدم للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، من الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لـ3714 حالة انتظار من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس، بواقع 409 جراحات قلب، و2023 قسطرة، و220 جراحة مفاصل، و47 أورام، و18 زرع كبد، و5 زرع كلى، و44 زراعة قوقعة، و594 رمد، و306 مخ وأعصاب.

وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى عدة تخصصات، ولجان فرعية فى كل تخصص بالمستشفيات التابعة. وأضاف أنه «تم توفير 41 متدرباً على مدار 4 أيام بالمعهد القومى للتدريب فى وزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار». واستطرد: تابعنا مرضى مستشفيات الفيوم، وتشكيل كلية طب المنصورة فرقاً لعلاج المفاصل بمستشفيات «شربين، دكرنس، السنبلاوين»، وزيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعات «عين شمس، القاهرة، المنصورة، الزقازيق، أسيوط» ليتم العمل فى أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات.

وأشار التقرير إلى توفير مبالغ بالتمويل الذاتى والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة 9 ملايين جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، وشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 مليون جنيه من مستشفيات جامعة الإسكندرية للإسراع فى تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.