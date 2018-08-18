في ظل ما تعانيه تركيا من أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل وانهيار العملة التركية، أعلنت وكالة "الأناضول" التركية في نبأ عاجل لها اليوم، أنه تم إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيسًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

اتخاذ القرار خلال تلك الفترة التي تعاني فيها تركيا من أزمات اقتصادية، يكشف عن انفراد أردوغان بكل مقاليد الحكم في البلاد، وفقًا لروية الدكتور خالد سعيد، خبير الشأن التركي، موضحًا أن الدستور الجديد الذي أقره الرئيس التركي يتيح له الجمع بين المناصب في الدولة والرئاسة الحزبية وهو لم يكن معمول به من قبل.

وأوضح سعيد لـ"الوطن"، أن نجاح اردوغان في تولي رئاسة الحزب أمر طبيعي، بعد أن غير خلال الفترة الأخيرة قادة الحزب بآخرين موالين له، مؤكدًا أنه غير الهيكل التنفيذي للحزب في كافة المحافظات والمدن التركية

وبتولي اردوغان الحزب يتيح له تنفيذ عدد من السياسات الدعائية وفقًا لرؤية خبير الشأن التركي، فتعمل على الترويج لسياساته وقراراته، كما يمكنه تحديد توجهات الحزب واستغلالها حسب رغبته.

وقال الدكتور محمد حامد، خبير الشأن التركي، إنه قبل عام 2017 كان لا يسمح للرئيس التركي أن يتولي قيادة أي حزب سياسي، لكن اردوغان عمل على تغيير الدستور وسمح بأن بتولى رئيس الدولة رئاسة حزب سياسي، وبالتالي فخطوة توليه رئاسة حزب العدالة والتنمية متوقعة منذ أن عدل الدستور.

وأوضج حامد لـ"الوطن"، أنه بتولي اردوغان رئاسة الحزب يستطيع أن يوجه سياسات الحزب وفقا لرغبتة، فسيعمل على الترويج لقراراته، ويهاجم من خلال الحزب أعدائه، مؤكدًا أنه عمل على تغير قادة الحزب المؤسسين له واستبدالهم بأشخاص آخرين يدينون له بالولاء.