قال النائب الإيراني، أسد الله عباسي، إن رئيس الجمهورية حسن روحاني، سيمثُل أمام البرلمان يوم 28 أغسطس للرد على أسئلة بشأن كيفية تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد، لكن أحد مساعدي الرئيس نفى أن يكون قد تحدد موعدًا لذلك.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن النائب أسد الله عباسي، قوله "تم الاتفاق على عقد الجلسة البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 28 أغسطس".

ونقلت "وكالة الجمهورية الإسلامية" للأنباء عن نائب الرئيس للشؤون البرلمانية حسين علي أميري بعد ساعات قوله "لم يتم الاتفاق على موعد" لهذا الحدث.

وهو أول استدعاء من البرلمان للرئيس روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصوم محافظين لتغيير الحكومة بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ويسعى النواب لمساءلة روحاني عن العديد من القضايا منها تراجع الريال الإيراني، الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.

ويواصل الريال الإيراني تراجعه في مواجهة الدولار، وخسر 18% من قيمته في غضون يومين، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في أغسطس الجاري.

ومنذ مطلع العام، خسر الريال نحو ثلثي قيمته، ففي الأول من يناير 2018، كان الدولار يساوي 42.900 ريال إيراني.

وبلغ سعر الدولار، 119 ألف ريال إيراني في السوق الموازية، أي بتراجع 18% بالمقارنة مع يوم الأحد عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال.

وفي ظل هذه الأزمة النقدية الحادة، استبدل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف بعبد الناصر همتي.

وأعلن البنك المركزي، أن تقلب العملة الوطنية سببه "مؤامرة الأعداء"، وتعهد اتخاذ إجراءات جديدة من أجل مواجهة هذا التراجع.

ويعود تدهور العملة إلى إعلان الولايات المتحدة في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي لطهران.