قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن تنظيم القاعدة نشأ في عام 2006، وسيطر على العاصمة مقديشو في عام 2011، مشيرا إلى أنه استولى على قاعدة عسكرية بالصومال وقتل الكثير من الجنود الصوماليين مؤخرا.

وطالب "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، أن تنظيم القاعدة في الصومال أعطى تعليمات، حسب هيئة الإذاع البريطانية "bbc"، بعدم استخدام الأكياس البلاستيك أو إلقائها في البحر، وشدد على ضرورة تنظيف الطرق التي تقع تحت سيطرته، والحفاظ على البحر من التلوث، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قالت إن 5 ملايين طن بلاستيك تم إلقاؤها في البحار والمحيطات.

وأشار إلى أن فضائية "فرانس 24"، ذكرت أن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة المتوفي أرسل رسالة للشعب الأمريكي أكد فيها على ضرورة إلزام بارك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق بالحفاظ على البيئة حتى لا ينتهي كوكب الأرض، مضيفا: "مفارقة عجيبة، تنظيم القاعدة الذي يحرق الأخضر واليابس يحافظ على البيئة".