قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن دولة ليبيا عظيمة وشعبها رائع، وهي حضارة عظيمة ما قبل التاريخ، موضحًا أن هناك منحوتات صخرية تعود للعصر القديم، لافتًا إلى أن بها حضارات في العهد الروماني والإسلامي.

وتابع "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، أن ليبيا تعرضت لعمليتين تدمير في العصر الحديث عن طريق الناتو ثم داعش، موضحًا أن حلف الناتو دمر السلاح والمؤسسات وهيكل الدولة الليبية خلال أحداث الربيع العربي، مشيرًا إلى سرقة الكثير من آثار البلاد من قِبل الناتو.

وتابع أن موجة النهب الثانية كانت في عهد داعش والقاعدة وباقي التنظيمات الإرهابية، الذين سرقوا حوالي 10 آلاف قطعة أثرية من أجل تكوين ثروة، ودعم الإرهاب، مؤكدًا أن والحكومة الليبية والجيش الليبي قاما بجهد كبير لإعادة الآثار. واستطرد: "ورغم ما جرى في ليبيا لسه الحضارة ممكنة".