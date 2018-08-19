شهد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة الجمهورية لمنطقة شرق الدلتا للتنس "الأرضي" للناشئين والناشئات، التي أقيمت على ملاعب نادي جزيرة الورد، وفاز بها اللاعب فارس عصام، لاعب نادي الزهور بمدينة نصر، على منافسه اللاعب نادر مجاهد، لاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة.

ووجه الشعراوي، الشكر للقائمين على البطولة، مشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدا في دعم كل الألعاب الرياضية والرياضيين بالمحافظة.

وأكد أن الأندية والمنشآت الرياضية تمثل مراكز للإشعاع التي من خلالها يتم صقل المواهب والاهتمام بالشباب ورعايتهم وتوعيتهم وإعدادهم، ليكونوا بين صفوف المنتخب الوطني ونماذج يحتذى بهم، معبرا عن تطلعه أن تنافس أندية الدقهلية المختلفة في أكبر البطولات المحلية والدولية.

وكرم محافظ الدقهلية، 146 من اللاعبين الفائزين في البطولة بتقديم كؤوس البطولة، وشهادات التقدير والميداليات.

يذكر أنه شارك في البطولة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 30 ناديا على مستوى الجمهورية بأعمار شملت "تحت 8 سنوات، حتى سن تحت 16 سنة".

حضر المباراة النهائية المحاسب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، ورمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء سامي الجنيدي، رئيس منطقة شرق الدلتا للتنس، عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.