حررت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسكندرية، مساء أمس، بقيادة الرائد عصام الروبي، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، الدكتور محمد جميل، غزالا "أيل" أوروبي، بعدما عثر عليها بإحدى محال الجزارة بمنطقة محرم بك وسط المدينة.

وضبطت الحملة الغزال، وتبين أن عمره عامين، ويقدر ثمنه بـ15 ألف جنيه، تم التحفظ عليها تمهيدا لإرسالها لحديقة الحيوان بمنطقة النزهة.

وقالت مي حمادة، مسؤول فريق إنقاذ الحيوانات البرية، إنه تم التعامل مع الغزال من أجل رعايته وإطعامه، والكشف عليه بعد احتجازه.

يذكر أن كثير من المواطنين نشروا صورا للغزال وهو مقيد، ومسلسل داخل محل الجزارة مطالبين بإنقاذه.