"الإسكان": توفير كل الخدمات بجميع أحياء العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن كل حي من أحياء العاصمة الإدارية الجديدة سيحتوي على جميع الخدمات، من مدارس وخدمات أمنية ومستشفى ومنطقة تجارية.

وأضاف عباس، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن العاصمة الجديدة سيكون فيها النهر الأخضر، الذي يعتبر أكبر منطقة ترفيهية في الشرق الأوسط، وسيكون فيها كافة الخدمات الترفيهية.

وأوضح عباس أن إدارة العاصمة تتواصل مع عدد من المستثمرين، للاستثمار في منطقة الأبراج، وافتتاح عدد من التوكيلات العالمية التي لم تتواجد في مصر من قبل.