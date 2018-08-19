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زلزال بقوة 8.2 درجة ريختر يضرب المحيط الهادئ قرب "تونجا"

زلزال بقوة 8.2 درجة ريختر يضرب المحيط الهادئ قرب "تونجا"

"الإسكان": توفير كل الخدمات بجميع أحياء العاصمة الإدارية

"الإسكان": توفير كل الخدمات بجميع أحياء العاصمة الإدارية

مقتل طفل وإصابة 5 آخرين بالجزائر في تفجير إرهابي

مقتل طفل وإصابة 5 آخرين بالجزائر في تفجير إرهابي

بالصور| رامي جمال يحيي حفلا فنيا في بورسعيد

بالصور| رامي جمال يحيي حفلا فنيا في بورسعيد

ضبط تشكيل عصابي يسرق المساكن والمواطنين بمركز مطاي في المنيا

ضبط تشكيل عصابي يسرق المساكن والمواطنين بمركز مطاي في المنيا

والد "طفلة السويس" الغارقة: عمال الصرف تركوا البالوعة مفتوحة

والد "طفلة السويس" الغارقة: عمال الصرف تركوا البالوعة مفتوحة

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بعد رحيله.. "الوطن" تنشر معايشة أجرتها مع رائد فن العرائس ناجي شاكر

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"السكك الحديدية" تكشف مواصفات 1300 عربة قطارات جديدة

بروفايل| «عنان».. رحيل الدبلوماسى

بروفايل| «عنان».. رحيل الدبلوماسى

بعد 5 سنوات من تقديمها: الكنيسة تطبّق رؤية رهبان دير «أبومقار» لتصحيح «الرهبنة»

بعد 5 سنوات من تقديمها: الكنيسة تطبّق رؤية رهبان دير «أبومقار» لتصحيح «الرهبنة»

«الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى فى أقسام الطوارئ والعمليات خلال أيام العيد

«الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى فى أقسام الطوارئ والعمليات خلال أيام العيد

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لـ«الرقة».. وأمريكا: السلام قبل الإعمار

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لـ«الرقة».. وأمريكا: السلام قبل الإعمار

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