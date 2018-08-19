برلماني عن تقديم استقالته بسبب غرق طفلين في بالوعة: مش هقدر أجيب حقهم

قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه تقدم باستقالته من مجلس النواب بسبب وفاة طفلتين غرقًا في بالوعة صرف صحي، بأحد أحياء السويس.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "تقدمت باستقالتي لأني شفت الطفلين اللي بيغرقوا، دول طفلين بيغرقوا في بلاعة مجاري في محافظة من المفترض أنها حضارية، وأنا لو استخدمت أدواتي البرلمانية في المحاسبة مش هعرف أجيب حقهم، لذلك حسيت إني بأدواتي البرلمانية مش هقدر أجيب حقهم".

وتابع: "أنا بدق جرس إنذار وأنا عندي طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، للأسف الشديد إلى حد ما في اللي بيفرملهم، والحكومة أمنت أن مجلس النواب لا يفعل في وجه الحكومة هذه الأدوات".