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وزيرة البيئة: لا نغلق المصانع الملوثة للبيئة.. ونغلق مصادر التلوث

وزيرة البيئة: لا نغلق المصانع الملوثة للبيئة.. ونغلق مصادر التلوث

زلزال عنيف يضرب جزيرة "لومبوك " الإندونيسية

زلزال عنيف يضرب جزيرة "لومبوك " الإندونيسية

"السكة الحديد": 182 ألف مقعد إضافي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

"السكة الحديد": 182 ألف مقعد إضافي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وكيل "أوقاف البحر الأحمر" ينفي طواف صوفيين بجبل حميثرة بالبحر الأحمر

وكيل "أوقاف البحر الأحمر" ينفي طواف صوفيين بجبل حميثرة بالبحر الأحمر

بدء توافد الحجاج على مشعر منى قبل التوجه إلى عرفات

بدء توافد الحجاج على مشعر منى قبل التوجه إلى عرفات

برلماني عن تقديم استقالته بسبب غرق طفلين في بالوعة: مش هقدر أجيب حقهم

برلماني عن تقديم استقالته بسبب غرق طفلين في بالوعة: مش هقدر أجيب حقهم

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"السكك الحديدية" تكشف مواصفات 1300 عربة قطارات جديدة

بروفايل| «عنان».. رحيل الدبلوماسى

بروفايل| «عنان».. رحيل الدبلوماسى

بعد 5 سنوات من تقديمها: الكنيسة تطبّق رؤية رهبان دير «أبومقار» لتصحيح «الرهبنة»

بعد 5 سنوات من تقديمها: الكنيسة تطبّق رؤية رهبان دير «أبومقار» لتصحيح «الرهبنة»

«الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى فى أقسام الطوارئ والعمليات خلال أيام العيد

«الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى فى أقسام الطوارئ والعمليات خلال أيام العيد

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لـ«الرقة».. وأمريكا: السلام قبل الإعمار

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لـ«الرقة».. وأمريكا: السلام قبل الإعمار

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