ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والمركز الأميركي للتحذير من موجات تسونامي إن زلزالا عنيفا بلغت قوته 8.2 درجة، وقع في المحيط الهادي قرب فيجي وتونغا بعد 270 كيلومترا شرقي ليفوكا في فيجي وعلى بعد 443 كيلومترا غربي نيافو في تونغا، ولكنه كان على عمق كبير ولم يؤد إلى موجات مد عملاقة.

وبحسب "سكاي نيوز" وقع الزلزال على بعد 559.57 كيلومتر تحت سطح الأرض مما يضاعف من قوة الاهتزاز عند السطح.

وذكر المركز الأميركي للتحذير من تسونامي، أن قوة الزلزال ثماني درجات ولكن تم رفعها إلى 8.2 درجة وهي قوة يمكن أن تسبب أضرارا فادحة لو لم يكن الزلزال على عمق كبير.