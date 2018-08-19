وزيرة البيئة: لا نغلق المصانع الملوثة للبيئة.. ونغلق مصادر التلوث

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة لديها جهاز لقياس الانبعاثات الخارجة من المصانع، لقياس درجة تلويثها للبيئة.

وأضافت فؤاد، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أن الوزارة أنشأت الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء، وأصبح هناك ربط لمصانع الأسمنت والمصانع المختلفة على الشبكة، والتي تقيس الانبعاثات الخارجة من هذه المصانع لحظة بلحظة بشكل إلكتروني.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة لا تغلق المصانع الملوثة للبيئة، ولكنها تغلق مصادر التلوث داخل هذه المصانع، وتطلب من المصانع خطط لتحسين الأداء البيئي.