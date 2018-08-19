بدء توافد الحجاج على مشعر منى قبل التوجه إلى عرفات

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، ويستمر توافدهم حتى ساعة متأخرة من اليوم الأحد قبل التوجه فجر يوم الإثنين "التاسع من ذي الحجة" إلى صعيد جبل عرفات في الركن الأهم من فريضة الحج.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن عدد حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديار المقدسة بلغ مليوني حاج، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج.

وبحسب موقع "العربية" استكملت السلطات السعودية كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم للفريضة

ووفقاً لأرقام رسمية صدرت من الهيئة العامة للإحصاء، فقد تم تأمين ربع مليون شخص، يمثلون أكثر من 45 جهة حكومية تشارك في تقديم أكثر من 195 خدمة رئيسية لتسهيل أداء المناسك بالنسبة لضيوف الرحمن.