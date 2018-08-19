قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المحافظة تعيش حالة حزن وأسى بسبب مصرع طفلتين غرقا في بالوعة صرف صحي، مقدمًا التعازي لأسرة الطفلتين، مؤكدا أنه أحال الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة، لمعرفة السبب في عدم وجود غطاء للبالوعة.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أغطية بالوعات الصرف الصحي كانت من الزهر ثم من الفيبر ثم من الأسمنت، مؤكدا أن اللصوص يسرقونها.

وأوضح محافظ السويس أنه أصدر أمر بإيقاف رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، ومشرف المرافق بالحي المسؤول عن الإبلاغ عن بالوعات الصرف المكشوفة.

وأكد محافظ السويس أن رئيس الوزراء تواصل معه، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتأكيد على تغطية جميع البالوعات المكشوفة في المحافظة.