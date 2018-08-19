وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مبنى الضرائب العقارية بالطور

يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة طور سيناء، في حضور الدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أقيم مبنى الضرائب العقارية الجديد على 1200 متر مربع، ويتضمن 3 طوابق، الأول عبارة عن 13 حجرة بجانب حمامين، واحد رجالي والآخر سيدات وبوفيه، واستقبال وخدمة مواطنين، والدور الثاني يضم 11 حجرة منها مكتب وكيل الوزارة والشؤون الإدارية وغيرها، بينما الدور الثالث يضم مركز تدريب مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية.